МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра до 18 метров в секунду 22 октября

Санкт-Петербург, 21 октября. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об ухудшении погодных условий в городе в дневное время 22 октября.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 22 октября, местами в Северной столице пройдут сильные ливни. Ветер будет дуть с юго-запада и запада. Порывы могут достигать от 15 до 18 метров в секунду. В прибрежных районах города ветер будет усиливаться до 24 метров в секунду.

Усиление порывов ветра также ожидается в Санкт-Петербурге 21 октября. Об этом ранее предупредили в ГУ МЧС России по городу. Скорость может достигать 17 метров в секунду. При подобных метеорологических условиях жителей призывают проявлять осторожность и внимательность. Рекомендуется не совершать поездки на личном транспорте.