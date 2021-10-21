Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 15:35
15:35
Политика
Пушков назвал явным фиаско демарш Польши и стран Балтии во время выступления Матвиенко в Афинах
15:32
Весь мир
Президент Ливана сообщил о начале аудита Центробанка и подготовке переговоров с МВФ
15:31
Шоу-бизнес
Участники Coldplay рассказали российскому радио Energy о коллаборации с BTS
15:31
Общество
Башаров рассказал, как экстрасенс помогла ему найти погибшую знакомую
15:29
Происшествия
Телеведущая Собчак не общалась с водителем в момент смертельной аварии в Сочи
15:29
Армия
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении срока службы генералов ВС РФ
15:23
Армия
Business Insider: российский флот направил тревожное послание США в проливе Цугару
15:23
Общество
Песков оценил введение новых ограничений в Москве
15:22
Шоу-бизнес
Башаров назвал «крысой» желавшего вернуться в «Битву экстрасенсов» иллюзиониста Сафронова
15:19
Происшествия
Суд отказал Абызову в жалобе на решение об изъятии у него 32,5 млрд рублей
Все новости

МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра до 18 метров в секунду 22 октября
Общество
МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра до 18 метров в секунду 22 октября
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 21 октября. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об ухудшении погодных условий в городе в дневное время 22 октября.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 22 октября, местами в Северной столице пройдут сильные ливни. Ветер будет дуть с юго-запада и запада. Порывы могут достигать от 15 до 18 метров в секунду. В прибрежных районах города ветер будет усиливаться до 24 метров в секунду.

Усиление порывов ветра также ожидается в Санкт-Петербурге 21 октября. Об этом ранее предупредили в ГУ МЧС России по городу. Скорость может достигать 17 метров в секунду. При подобных метеорологических условиях жителей призывают проявлять осторожность и внимательность. Рекомендуется не совершать поездки на личном транспорте.

Вернуться назад

Все новости / Общество / МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра до 18 метров в секунду 22 октября
погода мчс ветер
Комментировать