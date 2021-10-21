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Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о возможном наводнении 22 октября
Общество
Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о возможном наводнении 22 октября
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Санкт-Петербург, 21 октября. Грядущей ночью к Санкт-Петербургу приблизится новый циклон. На акватории Финского залива ожидается штормовая погода, а в городе очередное наводнение, сообщил начальник городского Гидрометцентра Александр Колесов.

По словам специалиста, утром, 22 октября, в Северной столице усилится юго-западный ветер. На территории залива его порывы будут достигать 25-28 метров в секунду. Такая обстановка сохранится в течение дня.

«Штормовая погода продлится до начала ночи 23 октября. В тылу циклона ветер сменится на северо-западный, северный, и начнется похолодание», — сообщил Колесов.

Он отметил, что в этот день в Петербурге возможно наводнение с высотой подъема уровня до 2 метров. Кроме того, в регионе пройдут дожди.

МЧС ранее предупредило петербуржцев об усилении ветра 21 октября. Также весь день в городе будут идти дожди.

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