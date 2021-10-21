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Ресторатор Затуливетров заявил, что введение QR-кодов в Петербурге не остановит COVID-19

  /   Обновлено: 21 октября 2021 14:11
Общество
Ресторатор Затуливетров заявил, что введение QR-кодов в Петербурге не остановит COVID-19
pixabay.com  /  MiroslavaChrienova

Санкт-Петербург, 21 октября. Негативное отношение к введению в Санкт-Петербурге QR-кодов высказал совладелец группы SkyRest, ресторатор Александр Затуливетров.

По словам бизнесмена, он собрался покинуть Россию и открыть новый бизнес в Кении, где получил вид на жительство. Он подчеркнул, что в этой стране довольно мягкие ограничения, а у властей меньше требований к малому бизнесу.

Владелец кафе негативно настроен к введению QR-кодов в Северной столице в декабре. Кроме того, ресторатор недоумевает, почему вступление ограничений отложено на целый месяц, учитывая эпидемиологическую обстановку в городе, передают «Невские Новости».

«Для нас это достаточно странное решение. Это такая отложенная смерть. Что должно произойти? Снизится уровень заболеваемости или вырастет уровень вакцинации населения ?» — усомнился Затуливетров.

Так, рестораны составляют часть общественной жизни, которой пользуется около 10% населения. Предприниматель считает, что больший эффект могли бы оказать ограничения на поездки в метро. Однако, на его взгляд, это сложно осуществить технически. Кроме того, такая мера может привести к общественному недовольству.

Музеи также посещает малое количество от общего числа горожан. Но в торговых центрах в то же время можно наблюдать большие скопления покупателей, добавил ресторатор.

Как ранее сообщалось, власти Петербурга объявили о поэтапном введении с 1 ноября QR-кодов для посещения мероприятий и общественных мест. С 1 декабря этот код будет нужен для посещения любых заведений общепита и большинства магазинов.

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петербург рестораны ограничения qr-код александр затуливетров
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