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Концерт ансамбля Файзи Гаскарова открыл Дни культуры Башкортостана в Петербурге
Общество
Концерт ансамбля Файзи Гаскарова открыл Дни культуры Башкортостана в Петербурге
culture.bashkortostan.ru  /  Министерство культуры Республики Башкортостан

Санкт-Петербург, 21 октября. Концерт государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова открыл дни культуры Башкортостана в Петербурге. Артисты выступали в ДК имени Ленсовета.

Они представили программу «Танцы народов мира». Открыла концерт «Зарифа» из золотого наследия Гаскарова. Гости вечера смогли познакомиться с особенностями башкирской хореографии и увидеть классику — знаменитый танец «Семь девушек».

«Легендарные танцы и высокий профессионализм артистов не оставили никого равнодушным. Каждый танец встречали бурными аплодисментами», — сообщила председатель Курултая башкир Санкт-Петербурга Гульназ Ибрагимова.

В Приморском крае на прошлой неделе стартовал фестиваль украинской культуры «Рiднi джерела». Творческие коллективы Дальнего Востока и национально-культурные общественные организации подготовили для гостей выступления и мастер-классы.

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