Водоканал сообщил о выпадении в Петербурге половины месячной нормы осадков за сутки

Санкт-Петербург, 21 октября. Ливневые дожди и мокрый снег привели к выпадению более половины месячной нормы осадков, сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Дожди шли почти сутки: фронт двигался с юга, смещаясь к северным районам. При этом максимальная интенсивность осадков была зафиксирована в Приморском районе города — там за сутки выпало почти 40 миллиметров.

«Аварийные бригады ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" работали в круглосуточном режиме, оперативно реагировали на заявки о засорах ливневой канализации, устраняли нарушения и совершали объезды», — говорится в сообщении.

Городская система водоотведения приняла 8,9 кубометров воды, при этом сточные воды после дождя продолжают поступать на городские очистные сооружения. Всего за последние сутки на горячую линию организации поступило 91 обращение.

Первый в этом году снег выпал на территории Петербурга еще 19 октября. Жители Северной столицы сняли его на видео и поделились роликами в социальных сетях.