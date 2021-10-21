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Глава Центра опережающей профессиональной подготовки Петербурга рассказала о целях проекта

  /   Обновлено: 21 октября 2021 11:24
Общество
Глава Центра опережающей профессиональной подготовки Петербурга рассказала о целях проекта
www.pexels.com

Санкт-Петербург, 21 октября. Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга создан полтора года назад в рамках национального проекта. Он нацелен на ликвидацию запросов рынка труда и образования, сообщила глава центра Ольга Коротеева.

Она подчеркнула, что данный проект является агрегатором ресурсов для специалистов в Северной столице. Кроме того, для многих работодателей это единственный путь входа в систему образования.

«Наша задача понять рынок труда и этот запрос транслировать в систему образования, чтобы колледжи готовили специалистов, необходимых работодателю», — сообщила Коротеева в рамках выступления на брифинге в медиацентре «Патриот».

Прежде всего специалисты центра проводят срез профессиональной ориентированности населения. Также учащимся школ рассказывают о специальностях и приоритетных направлениях в различных сферах деятельности.

Коротеева подчеркнула, что для удовлетворения рынка необходимо систематизировать краткосрочные программы и программы дополнительного образования. Благодаря этому появляется возможность человеку в любом возрасте найти себя на рынке труда.

«СберУслуги» ранее отобрали самые востребованные профессии на фрилансе без опыта. Все они так или иначе затрагивают сферу IT.

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