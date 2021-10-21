МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра 21 октября

Санкт-Петербург, 21 октября. Предупреждение об усилении ветра в Санкт-Петербурге 21 октября поступило от сотрудников МЧС. В течение всего дня в городе будут идти дожди.

Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице в четверг, 21 октября. Дожди накроют город, местами могут пройти сильные ливни, предупредили в пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Согласно сведениям ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается резкое усиление ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. Сотрудники МЧС с учетом метеорологической обстановки призывают граждан быть особенно внимательными и проявлять осторожность. Рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте, передает spbdnevnik.ru.

Как сообщалось ранее, погода в Петербурге 21 октября будет облачная с редкими прояснениями. Воздух в дневное время прогреется от +11 до +13 градусов. Ночью столбики термометров покажут от 5 до 7 градусов тепла.