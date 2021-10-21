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Гидрометцентр пообещал потепление в Петербурге до +13 градусов в четверг
Общество
Гидрометцентр пообещал потепление в Петербурге до +13 градусов в четверг
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 21 октября. Облачная погода с прояснениями и потепление ожидается на территории города на Неве в четверг, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

По словам специалистов, в дневные часы воздух в Северной столице прогреется до +11...+13 градусов. Ночью столбики уличных термометров укажут на отметку в +5...+7 градусов. Ветер с переменных направлений будет дуть с умеренной скоростью. Однако местами возможны сильные порывы.

В регионе также ожидаются осадки. В ночное время суток синоптики прогнозируют сильный, а днем местами небольшой дождь. Атмосферное давление не будет сильно меняться. Ночью его показатели начнут понижаться.

Кинолог Владимир Голубев ранее посоветовал не выгуливать декоративных собак в дождливую погоду. Без специальной одежды они могут быстро замерзнуть.

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