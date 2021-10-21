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Ангар загорелся на площади 400 кв. метров в Выборгском районе Петербурга
Происшествия
Ангар загорелся на площади 400 кв. метров в Выборгском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Санкт-Петербург, 21 октября. Сотрудники МЧС России локализовали пожар на территории ангара в Выборгском районе Петербурга. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.

Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативных служб в 01:01 по московскому времени четверга. Возгорание было зафиксировано на улице Композиторов, дом 32, где расположен гаражный кооператив. На место пожара незамедлительно выдвинулась группа спасателей.

«В 02:45 пожар локализован», — говорится в Telegram-канале петербургского ГУ МЧС.

Участие в тушении возгорания принимают 30 человек и шесть единиц техники. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Спасатели ранее спасли жизнь собаке, которая едва не погибла при пожаре в Калужской области. Животное уже потеряло сознание, однако сотрудникам МЧС удалось реанимировать питомца.

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