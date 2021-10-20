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Глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти Шконда объяснил рост цен на продукты
Общество
Глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти Шконда объяснил рост цен на продукты
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 20 октября. Ценообразование на продовольственные продукты малых хозяйств обсудили в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», гостем студии стал глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти Михаил Шконда.

Он ответил на вопрос, из каких составляющих складывается цена на фермерские продукты, которые попадают на полки гипермаркетов. Шконда пояснил, что такие продукты как курица, говядина и свинина, выращенные в малой форме хозяйствования, должны в магазине стоить одинаково, примерно 700 рублей за килограмм.

Свинина может стоить чуть дешевле, разделанная птица должна продаваться за 400-500 рублей за килограмм. Стоимость яйца не может быть меньше 130 рублей за десяток. Только при таких ценах фермер сможет получать реальную прибыль и развивать хозяйство.

«Фермер будет чувствовать себя комфортно, если себестоимость стоимость молока будет доходить до 39-40 рублей. На полках это должно стоить, исходя из реалий, не меньше 90 или 100 рублей, или мы должны перераспределить доходы», — пояснил Шконда.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

На вопрос журналиста Федерального агентства новостей о привлечении к ответственности магазины, которые под видом фермерских продают продукты неизвестного производства Шконда ответил, что закон позволяет запросить у торговой точки документы, подтверждающие происхождение товара.

«Вы просто посите ветеринарную справку и сопроводительный документ, проведенный через систему «Меркурий». Из него будет понятно, какой производитель у этой продукции», — пояснил глава ассоциации.

В эфире Медиагруппы «Патриот» также принимал участие депутат Законодательного собрания СПб, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Панов. Пресс-конференция прошла в среду, 20 октября.

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Все новости / Общество / Глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти Шконда объяснил рост цен на продукты
фермерство медиагруппа "Патриот" шконда
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