Санкт-Петербург, 20 октября. Бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда Шнурова объявила о закрытии ресторана Вio Мy Вio в Петербурге. Заведение проработало полтора года.

Грустной новостью Шнурова поделилась с поклонниками ресторана на своей странице в Instagram. По ее словам, команда не справилась с финансовыми проблемами в непростое время пандемии коронавируса. Проект, как и его обслуживание, был дорогостоящим, пишет телеканал «360».

«Сегодня в статистику жертв пандемии можно добавить +1. Я знаю, что этот проект вызывал споры и не всем был понятен. Но я счастлива, что позволила ему быть», — написала светская львица.

Матильда и Сергей Шнуров были женаты восемь лет. Их брак был расторгнут в 2018 году. Журналистка Божена Рынска назвала реальную причину расставания супругов.