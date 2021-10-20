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Петербургский комитет по транспорту сообщил о новых штрафах за неправильное ношение маски

  /   Обновлено: 20 октября 2021 18:27
Экономика
Петербургский комитет по транспорту сообщил о новых штрафах за неправильное ношение маски
Невские Новости

Санкт-Петербург, 20 октября. Согласно новым правилам, нарушителями будут считаться не только те, кто вообще не носит маску. Теперь штраф грозит людям, спускающим маску на подбородок, оставляя нос открытым, сообщила пресс-службу комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Впервые попавшиеся на игнорировании масочного режима должны будут заплатить штраф в 4 тысячи рублей, а при повторном нарушении предусмотрено наказание в 5 тысяч.

«В соответствии с действующим законодательством спущенная маска будет признаваться правонарушением, так как она не используется по назначению и не закрывает полностью органы дыхания», — приводит телеканал «Санкт-Петербург» заявление властей.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее обращалась к гражданам с просьбой носить маски. Она подчеркивала что эпидемиологическая ситуация в стране имеет тенденцию к усложнению.

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петербург штраф маски коронавирус масочный режим
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