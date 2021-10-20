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Реставрация южного фасада Казанского собора в Петербурге близится к завершению
Общество
Реставрация южного фасада Казанского собора в Петербурге близится к завершению
Невские Новости  /  Екатерина Богданова

Санкт-Петербург, 20 октября. Реставрация южного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге подходит к концу, работы осуществляются по программе КГИОП.

С 2020 года реставрацией фасадов занимается подрядная организация ООО «ПСБ «ЖилСтрой», в прошлом году на восстановление выделено 44,2 млн рублей, в 2021 году — 77,2 млн рублей. Всего на реставрацию собора с 2015 года бюджете Санкт-Петербурга было зарезервировано 291 млн рублей. При продолжении финансирования планируется восстановить аттик, барабан и купол собора.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Реставрация Казанского собора началась в 2011 году с работ по западному, северному фасадами и северному портику здания. В 2015 году мастера занялись восточной и западной колоннадами с проездными арками северного фасада. Особое внимание уделялось подбору цвета для защитного состава, чтобы не нарушить внешний вид исторического здания.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Реставрация скульптуры Медного всадника началась в Санкт-Петербурге, памятник обнесли строительными лесами. Работы планируется закончить в 2022 году.

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