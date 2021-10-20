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Жителей Ленобласти предупредили о дожде с мокрым снегом
Общество
Жителей Ленобласти предупредили о дожде с мокрым снегом
Невские Новости  /  Евгения Сычева

Санкт-Петербург, 20 октября. Ухудшение погодных условий ожидается на территории Ленобласти. Такое заявление сделали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В ночь со среды на четверг по всей территории Ленобласти ожидается сильный дождь. На востоке региона он будет сопровождаться мокрым снегом. При этом в области будет дуть порывистый юго-восточный ветер. Местами он будет развивать скорость в 15-20 метров в секунду.

«Воздух в Ленобласти прогреется от +1 до +6 градусов, на западе — до +8 градусов. Ветер юго-восточного направления силой 8–13 м/с, возможны порывы 15–20 м/с. Аналогичная погода ожидается 21 октября», — сказано в сообщении.

Во второй половине дня 21 октября на дорогах области возможно налипание снега. В связи с этим водителям следует соблюдать все правила ПДД. Также в это время нужно избегать опасных маневров.

Аналогичная погода сохранится на протяжении вечера 20 октября на территории Москвы. С вечера и до утра в российской столице будет идти мокрый снег, переходящий в дождь. Он будет сопровождаться сильным ветром.

Дневная температура воздуха в Москве и области может опуститься ниже нуля уже на следующей неделе, с 27−29 октября. Похолодание будет существенным, даже в дневные часы столбики термометров не поднимутся до положительных отметок, сообщает «Ридус».

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