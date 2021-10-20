Средняя зарплата курьеров в Петербурге превысила 70 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 20 октября. Рынок труда в Санкт-Петербурге продемонстрировал резкий рост спроса на сотрудников служб доставки. Согласно оценкам, он увеличился в три раза за последние пять рабочих дней. Это повлекло за собой существенное увеличение зарплат. Такие сведения публикует "Деловой Петербург".

Аналитики hh.ru отметили тенденцию роста зарплат курьеров. Сотрудники сервиса отследили возникновение тренда и связали его с оттоком трудовых мигрантов.

На трудовом рынке Северной столицы зафиксировано в три раза больше открытых вакансий для курьеров. Такой результат получился после сравнения показателей первой и третьей недели октября. Большинство объявлений предполагают полную занятость. Средний размер зарплаты составляет от 70 до 75 тысяч рублей.

Основной причиной специалисты считают отток рабочей силы. Уменьшение числа мигрантов подтолкнуло работодателей платить больше денег местным работникам. Плюсы и минусы привлечения иностранной рабочей силы в Россию ранее обсуждали в эфире ФАН.