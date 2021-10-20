Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 12:01
11:58
Экономика
Посол в ФРГ Нечаев: «Северный поток — 2» отвечает интересам населения Германии
11:58
Политика
Лавров похвалил усилия нового Правительства Афганистана по стабилизации обстановки в стране
11:56
Происшествия
Сотрудники Росгвардии пришли на помощь водителю загоревшегося автомобиля в Кузбассе
11:54
Спорт
Малафеев считает, что «Зенит» не проиграет «Ювентусу» в матче ЛЧ
11:54
Весь мир
ФАН публикует кадры с места взрыва в Дамаске
11:53
Весь мир
В Сенате Бразилии рекомендовали открыть дело против Болсонару
11:53
Общество
Эксперт Марголин объяснил, как ударят нерабочие дни по экономике России
11:53
Весь мир
Ветераны гражданской войны захватили здание конгресса Гватемалы
11:53
Общество
Оперштаб сообщил о 1028 умерших от COVID-19 в России за сутки
11:52
Происшествия
Подросток серьезно пострадал при столкновении автобуса и легковушки на юго-западе Москвы
Все новости

Власти Петербурга рассмотрят вопрос о введении в городе нерабочих дней из-за COVID-19
Общество
Власти Петербурга рассмотрят вопрос о введении в городе нерабочих дней из-за COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 октября. Повышенная заболеваемость коронавирусной инфекцией может стать причиной введения в Петербурге нерабочих дней. Такое заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев во время Петербургского международного форума здоровья.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России остается напряженной. В Петербурге увеличивается количество больных COVID-19. из-за этого власти Северной столицы рассмотрят вопрос о введении нерабочих дней, пишет «Интерфакс».

«Петербург будет рассматривать, и губернатор примет решение», — заявил он во время общения с прессой.

Не так давно вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила сделать в России нерабочую неделю в период с 30 октября по 7 ноября. Некоторым регионам страны она предложила ввести ее уже с 25 октября. Сегодня Владимир Путин проведет совещание с кабмином, на котором обсудит ситуацию с коронавирусом.

Кроме того, Голикова заявила, что работодателям России необходимо перевести на удаленный режим работы непривитых пенсионеров. Они должны будут работать из дома на протяжении месяца. В течение этого времени у них будет возможность сделать прививку от коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Петербурга рассмотрят вопрос о введении в городе нерабочих дней из-за COVID-19
коронавирус COVID-19 эргашев
Комментировать