Власти Петербурга рассмотрят вопрос о введении в городе нерабочих дней из-за COVID-19

Санкт-Петербург, 20 октября. Повышенная заболеваемость коронавирусной инфекцией может стать причиной введения в Петербурге нерабочих дней. Такое заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев во время Петербургского международного форума здоровья.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России остается напряженной. В Петербурге увеличивается количество больных COVID-19. из-за этого власти Северной столицы рассмотрят вопрос о введении нерабочих дней, пишет «Интерфакс».

«Петербург будет рассматривать, и губернатор примет решение», — заявил он во время общения с прессой.

Не так давно вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила сделать в России нерабочую неделю в период с 30 октября по 7 ноября. Некоторым регионам страны она предложила ввести ее уже с 25 октября. Сегодня Владимир Путин проведет совещание с кабмином, на котором обсудит ситуацию с коронавирусом.

Кроме того, Голикова заявила, что работодателям России необходимо перевести на удаленный режим работы непривитых пенсионеров. Они должны будут работать из дома на протяжении месяца. В течение этого времени у них будет возможность сделать прививку от коронавируса.