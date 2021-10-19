Экономист Родионов оценил выгодные стороны покупки жилья в ипотеку

Санкт-Петербург, 19 октября. Ипотечный кредит для некоторых категорий граждан является более выгодным решением, чем аренда жилья. Об этом заявил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Александр Родионов на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Он в ходе встречи, посвященной плюсам и минусам ипотеки, а также арендному жилью, оценил ситуацию на рынке недвижимости в России, которая сложилась в связи с началом программы льготной ипотеки и пандемией COVID-19. Цены на жилье в последнее время существенно выросли. За последний год этот показатель заметно увеличился в Санкт-Петербурге, а в Сочи его динамика вовсе бьет все рекорды. Это объясняется выходом граждан на удаленную работу и желанием сменить место жительства. Стоимость квартир и домов в любых сегментах в среднем по стране возросла на 30%.

Причиной этому стали льготы, которые гражданам предложило правительство. Эта мера поддержала строительные компании во время кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Специалисты в сфере недвижимости говорят об ипотечном буме. Благодаря низким ставкам россияне начали активно оформлять кредиты на покупку и строительство жилья.

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Льготная программа перестала действовать в июле 2021 года. После этого спрос начал падать. Чтобы его вернуть застройщикам пришлось начать снижать цены на недвижимость.

Родионов затронул и другую актуальную тему. Он попытался разобраться, что выгоднее — снимать или арендовать жилье. Экономист пояснил, что все зависит от типа недвижимости, профессии и социального статуса гражданина.

«Если человек является бизнесменом, то, вполне возможно, ему выгоднее вложить эти деньги в свой бизнес-проект. Если это молодая семья и есть хороший адекватный вариант для вложения денег, и люди зачастую не могут контролировать свои траты, им, может быть, как раз правильнее иметь возможность постоянно вкладывать деньги из своей зарплаты в недвижимость», — пояснил Родионов.

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Люди, которые не умеют контролировать свои траты, могут взять на себя обязательства перед банком. Таким образом они смогут обезопасить свои средства и вложить их в недвижимость. Экономист уверен, что такой подход будет гораздо выгоднее бездумного «спускания» денег в кафе и магазинах.

Руководитель Аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов ранее посоветовал россиянам оформлять ипотечные кредиты в ближайшее время. Рынок недвижимости стабилизировался, поэтому резкого скачка цен пока не ожидается.