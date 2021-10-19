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Дилеры Петербурга столкнулись с дефицитом новых автомобилей в сентябре
Экономика
Дилеры Петербурга столкнулись с дефицитом новых автомобилей в сентябре
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Санкт-Петербург, 19 октября. Резкое снижение числа новых автомобилей зафиксировано в дилерских центрах Петербурга. Его связали с низкой покупательской активностью, отметили аналитики «Автомобильных дилеров России» и «Прагматики».

Индекс контрактования нового транспорта упал на 12% в сентябре по сравнению с августом текущего года. Последний раз аналитики отмечали снижение этого показателя в июне. Доля Северной столицы в общем объеме составила 10,3 процента.

«В сентябре дефицит новых автомобилей в дилерских центрах достиг критических значений. Уменьшился объем покупателей, которые не хотели ждать и выбирали машины из имеющегося стока... Падение спроса на массовые бренды вызвано, в том числе, оттоком покупателей в сегмент автомобилей с пробегом», — отметил директор по развитию группы компаний «Прагматика» Александр Шапринский.

Крупную нехватку новых машин показали бренды Lada, Renault и Kia. Но некоторые модели можно найти в практически новом состоянии. Многие россияне предпочитают выбирать подержанный транспорт. Автоэксперты назвали пять регионов, где автомобили с пробегом можно купить дешевле. Так Lada Granta можно выгодно приобрести в Кемеровской области, пишет RT.

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