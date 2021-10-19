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«Поколение Z» запускает мобильное приложение для саморазвития петербургской молодежи

  /   Обновлено: 19 октября 2021 19:57
Общество
«Поколение Z» запускает мобильное приложение для саморазвития петербургской молодежи
pixabay.com

Санкт-Петербург, 19 октября. Молодежное движение «Поколение Z» запускает собственное приложение, которое поможет юным жителям Петербурга и Ленобласти в саморазвитии. Программа «Z-Аватар» позволит получать подарки и бонусы за старания, сообщила пресс-служба движения.

Проект «Поколения Z» выиграл грантовый конкурс Росмолодежи среди физических лиц в 2019 году, а в 2020 году инициативу поддержал Фонд президентских грантов. Цель приложения — помочь саморазвитию молодежи за счет принципов игрофикации и вовлечь представителей юного поколения в волонтерскую деятельность.

События в приложении разбиты на четыре категории: «Разум», «Душа», «Тело» и «Карма». За участие в мероприятиях пользователям начисляются очки рейтинга и баллы-монетки, которые можно потратить на товары или услуги от партнеров проекта.

«Проект «Z-Аватар» поможет молодым, активным и амбициозным ребятам не потеряться в потоке множества событий и мероприятий, позволяя здраво оценить, как то или иное мероприятие «прокачает» тот или иной аспект твоей личности, и классно, что за саморазвитие можно получать еще и бонусы, подарки, на которые сам «зарабатываешь» по игровой механике приложения», — отметил активист «Поколения Z», первокурсник МГИМО Михаил Белов.

Приложение движения «Поколение Z» уже могут оценить владельцы смартфонов на Android. Скоро программа пройдет проверку в AppStore и будет доступна на iPhone.

Ранее стало известно, что в России запустят обновленное приложение «Госуслуги». Улучшенная версия должна заработать в 2022 году.

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петербург мобильное приложение поколение z
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