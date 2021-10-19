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Усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается в Петербурге 20 октября
Общество
Усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается в Петербурге 20 октября
05.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС России по республике Дагестан

Санкт-Петербург, 19 октября. Погодные условия ухудшатся в Санкт-Петербурге в среду. Об этом горожан предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Усиление юго-восточного ветра до 18 метров в секунду ожидается в Северной столице 20 октября. Погода начнет меняться уже в ночь на среду. В темное время суток и утром возможна гололедица. Столбики термометров в Петербурге покажут +5…+7 градусов, рассказали в МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков.

Первый снег выпал в Северной столице 19 октября. Петербуржцы поделились этой новостью в социальных сетях. Осадки преимущественно прошли в Выборгском и Приморском районах. Несмотря на резкое похолодание, в четверг в городе ожидается потепление до +12 градусов. Осадки в этот день также прекратятся.

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