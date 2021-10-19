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Магазин табачных изделий охватил пожар в Адмиралтейском районе Петербурга

  /   Обновлено: 19 октября 2021 15:22
Происшествия
Магазин табачных изделий охватил пожар в Адмиралтейском районе Петербурга
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 19 октября. Сотрудники МЧС потушили огонь в магазине табачных изделий в центре Петербурга. Никто не пострадал. Специалистам предстоит установить причины случившегося.

ЧП произошло в доме № 3 на улице Ефимова. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:18. Сотрудники МЧС оперативно выехали в Адмиралтейский район.

Выяснилось, что пламя охватило магазин «Табакон». Площадь возгорания составила 2 кв. метра. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Спасатели потушили огонь в 14:44. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне крупный пожар унес жизни трех человек в Кронштадтском районе Петербурга. В двухкомнатной квартире дома по улице Пролетарской сгорела комната площадью 15 квадратных метров.

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