Экономист Родионов сравнил выгоду от ипотеки и аренды жилья в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 октября. Некоторые жители Санкт-Петербурга предпочитают снимать жилье, но кто-то отдает предпочтение приобретению квартиры в ипотеку. Экономист Александр Родионов в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал, какой из этих способов решения жилищной проблемы выгоднее.

Стоимость жилой недвижимости в России продолжает расти, несмотря на изменение условий по льготной ипотеке. В последние два года страну охватил настоящий бум на рынке жилищного кредитования, однако находятся и те, кто отказывается брать долгосрочный кредит и предпочитает снимать жилье.

«Для начала нужно разделить, что такое жилье? Это квартира, студия, загородный дом или квартира за границей? Все эти показатели по-разному воспринимаются для абсолютно разных людей. Если человек является бизнесменом, то, вполне возможно, ему выгоднее вложить эти деньги в свой бизнес-проект. Если это молодая семья и есть хороший адекватный вариант для вложения денег, и люди зачастую не могут контролировать свои траты, им, может быть, как раз правильнее иметь возможность постоянно вкладывать деньги из своей зарплаты в недвижимость. Иначе накопления уйдут на их траты по жизни — на рестораны, кафе, телефоны. А когда у человека есть определенные обязательства, в том числе перед банком, он эти деньги отдает в качестве своего ипотечного обязательства, поэтому каждая группа может воспринимать покупку жилья по-разному», — отметил Родионов, отвечая на вопрос, что выгоднее для жителей Петербурга — аренда или ипотека.

Минстрой РФ ранее сообщил о планах привлечь частных инвесторов для создания платформы по аренде жилья. Целью разработки такого сервиса является повышение эффективности налогообложения в сфере найма недвижимости.