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Экипаж летевшего из Сочи Boeing738 посадил самолет в Пулково при внештатной ситуации

  /   Обновлено: 19 октября 2021 14:04
Происшествия
Экипаж летевшего из Сочи Boeing738 посадил самолет в Пулково при внештатной ситуации
pixabay.com  /  xusenru

Санкт-Петербург, 19 октября. Экипаж летевшего из Сочи Boeing738 благополучно посадил самолет в Пулково, несмотря на возникшую внештатную ситуацию. На борту было 189 пассажиров.

Инцидент произошел накануне. В самолете Boeing738 авиакомпании «Россия», летевшего из Сочи, при заходе на посадку и выпуске шасси сработала сигнализация о некорректном впуске.

Экипаж действовал согласно инструкции: пилот прекратил посадку, убрал шасси и повторил действия по его выпуску. Приземление произошло в штатном режиме. На борту самолета было 189 пассажиров.

На днях инцидент с пассажирским самолетом произошел в Орле. Воздушное судно с патриархом Кириллом не могло приземлиться из-за плохой погоды.

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