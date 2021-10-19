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Балерина Ильмира Багаутдинова рассказала о низком уровне театральной жизни на Западе
Общество
Балерина Ильмира Багаутдинова рассказала о низком уровне театральной жизни на Западе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 19 октября. Гастроли российских артистов очень востребованы в западных странах, сообщила балерина Мариинского театра Ильмира Багаутдинова. В эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» она добавила, что танцоры месяцами остаются в других странах с программой.

По словам артистки, насыщенность театральной жизни за пределами РФ значительно ниже, поэтому гастроли русского балета за рубежом в почете. Все театры на новогодние каникулы отправляются на один-два месяца со своей программой за границу, указала танцовщица.

Балерина рассказала о востребованности российского образования в сфере балета. Однако она отметила, что академии — не резиновые и не могут зачислить всех желающих. Идет профессиональный отбор. Затронула Багаутдинова и тему финансирования балета.

«Театры всегда были на государственной поддержке и обеспечении. Но русский балет настолько востребован, что существует большое количество коммерческих театров, которые выживают без помощи. Это уникальное коммерческое явление, потому что балет — это очень дорого», — сообщила артистка.

Ильмира Багаутдинова вспомнила, как танцевала перед президентом России Владимиром Путиным, пришедшим на балет. Глава государства смотрел «Щелкунчика» в постановке Михаила Шемякина.

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