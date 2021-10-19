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ФАН публикует видео с места массового ДТП на КАД с участием фуры и легковушек

  /   Обновлено: 19 октября 2021 11:48
Происшествия
ФАН публикует видео с места массового ДТП на КАД с участием фуры и легковушек
группа «ДТП и ЧП Санк-Петербург»  /  https://new.vk.com/spb_today

Санкт-Петербург, 19 октября. КАД Петербурга встал в 10-километровую пробку из-за массового ДТП с участием грузовика. Правоохранители работают на месте происшествия. Никто не пострадал.

Авария произошла на внутренней стороны КАД в районе Дыбенко. Там столкнулись двигавшиеся в попутном направлении грузовой и шесть легковых автомобилей. В результате происшествия образовалась многокилометровая пробка. Из четырех полос проезд возможен по двум.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства случившегося и регулируют потоки.

На днях девушка на внедорожнике устроила тройное ДТП под Саратовом. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир.

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Все новости / Происшествия / ФАН публикует видео с места массового ДТП на КАД с участием фуры и легковушек
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