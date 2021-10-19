Машину с матерью и ребенком обстреляли на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 19 октября. Полиция ищет хулигана, стрелявшего по машине с четырехлетней девочкой на Дунайском проспекте. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел во дворе дома №33 по Дунайскому проспекту. Злоумышленник из рогатки выстрелил по окну автомобиля Renault Logan двумя металлическими шариками от подшипника. В машине находилась мать с четырехлетним ребенком.

В результате происшествия никто не пострадал. Женщина обратилась в полицию с заявлением. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Неизвестные ранее обстреляли офис строительной компании в Екатеринбурге. Исполнительный директор организации, которая и вызвала полицию, сообщила, что злоумышленники открыли стрельбу по окнам. В результате происшествия никто не пострадал.