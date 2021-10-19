Жители Петербурга сообщили о первом снеге в городе

Санкт-Петербург, 19 октября. Первый в этом году снег выпал на территории Петербурга. Жители города на Неве сняли на видео погодное явление и поделились роликом в соцсетях.

По данным петербуржцев, снег пошел сразу в двух районах города с утра, 19 октября. Осадки наблюдаются в Выборгском и Приморском районах Петербурга.

Несмотря на резкое снижение температуры, ближе к концу рабочей недели погода начнет меняться. В городе на Неве ожидается резкое потепление до +12 градусов. Осадки в Северной столице также прекратятся.

Аналогичная погода наблюдается также на территории Мурманска. В ночь с понедельника на вторник в этом городе также выпал первый в этом году снег. Его в регион принес циклон, смещающийся с Баренцевого моря на юго-восток.