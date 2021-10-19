Охранника петербургской школы заподозрили в совращении 15-летней девочки

Санкт-Петербург, 19 октября. Полиция в Петербурге задержала 71-летнего школьного охранника по подозрению в домогательствах к ребенку. Возбуждено уголовное дело.

Мать 15-летней девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением. По ее словам, преступление было совершено рано утром. Мужчина, который работает охранником в учебном заведении, попросил школьницу зайти с ним в помещение якобы забрать журнал. Когда они остались наедине, он совершил в отношении несовершеннолетней действия развратного характера.

Сотрудники Следственного комитета вызвали на допрос подозреваемого. В настоящее время он находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

Калининградец «со связями» ранее был арестован за разврат несовершеннолетних. Следователи в суде отмечали, что фигурант активно занимается общественной и политической деятельностью. Находясь на свободе, он может воспользоваться «контактами» влиятельных людей, чтобы уйти от наказания.