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Охранника петербургской школы заподозрили в совращении 15-летней девочки
Происшествия
Охранника петербургской школы заподозрили в совращении 15-летней девочки
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Санкт-Петербург, 19 октября. Полиция в Петербурге задержала 71-летнего школьного охранника по подозрению в домогательствах к ребенку. Возбуждено уголовное дело.

Мать 15-летней девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением. По ее словам, преступление было совершено рано утром. Мужчина, который работает охранником в учебном заведении, попросил школьницу зайти с ним в помещение якобы забрать журнал. Когда они остались наедине, он совершил в отношении несовершеннолетней действия развратного характера.

Сотрудники Следственного комитета вызвали на допрос подозреваемого. В настоящее время он находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

Калининградец «со связями» ранее был арестован за разврат несовершеннолетних. Следователи в суде отмечали, что фигурант активно занимается общественной и политической деятельностью. Находясь на свободе, он может воспользоваться «контактами» влиятельных людей, чтобы уйти от наказания.

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