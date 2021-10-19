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Петербуржцы сообщили о затруднении движения поездов в сторону станции метро «Девяткино»
Общество
Петербуржцы сообщили о затруднении движения поездов в сторону станции метро «Девяткино»
Невские Новости

Санкт-Петербург, 19 октября. Поезда по красной ветке петербургского метрополитена двигаются с затруднением в сторону станции «Девяткино». Об этом сообщили пассажиры.

Сбои в движении электричек обусловлены техническими причинами. В связи с этим график перемещения составов на первой линии подземки в Северной столице изменили 19 октября. О неполадках в движении поездов в сторону «Девяткино» сообщили пассажиры. По громкой связи горожан также предупреждают о проблемах.

Ранее станцию метро «Девяткино» закрывали на вход. Причиной тому также стали технические неполадки. Для проезда в сторону Санкт-Петербурга пассажирам посоветовали воспользоваться электропоездами.

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метро девяткино неполадки
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