Синоптики предупредили петербуржцев о дожде с мокрым снегом 19 октября

Санкт-Петербург, 19 октября. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается на территории Петербурга во вторник. Такую информацию предоставили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На погоду в Северной столице будет влиять серия атлантических циклонов. По данным синоптиков, во второй день рабочей недели в Северной столице ожидается дождь. Местами он будет сопровождаться мокрым снегом.

«Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение дня +2…+4 градуса. Атмосферное давление будет повышаться», — сказано в сообщении.

Несмотря на резкое снижение температуры, ближе к концу рабочей недели погода начнет меняться. В городе на Неве ожидается резкое потепление до +12 градусов. Осадки в Петербурге также прекратятся.

Регулярные оттепели и резкие спады температуры ожидаются в России этой зимой. По данным Росгидромета, будут заметные и сильные понижения температуры, но будут и частые оттепели.

Аналогичная погода ожидается также и на территории Москвы. По данным синоптиков, в российской столице в ближайшие семь дней будет так называемая погодная лихорадка, сообщает «Ридус».