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МЧС предупредило жителей Ленобласти о гололедице и мокром снеге 19 октября
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о гололедице и мокром снеге 19 октября
Невские Новости

Санкт-Петербург, 18 октября. Жителей Ленинградской области во вторник ожидает наступление по-настоящему зимней погоды. В регион придет похолодание, сопровождающееся гололедицей и мокрым снегом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти со ссылкой на прогноз специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

Небо затянет облаками, на территории региона прогнозируется выпадение мокрого снега и дождя. В большинстве районов возможны небольшие, местами умеренные осадки.

«Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться», — заявили синоптики.

Температура воздуха ночью опустится до −3...+2 градусов, а днем уличные термометры покажут не больше +5 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

Гололедица также ожидается и в Москве. Ухудшение погодных условий будет наблюдаться в столице в ночь на 20 октября.

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