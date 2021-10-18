В Петербурге вводится система QR-кодов для посещения общественных мест с 1 ноября

Санкт-Петербург, 18 октября. Власти Петербурга вводят систему QR-кодов в городе с 1 ноября. Ограничительная мера распространится на посещение мероприятий и общественных мест, в том числе и в точки общепита. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Согласно документу, петербургским работодателям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный формат работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября. Кроме того, в постановлении сообщается о снижении количества участников массовых мероприятий — с 75 до 40 человек.

Беглов ранее заявил, что в Петербурге могут ужесточить ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Наряду с этим в городе усиливают контроль за ношением масок и соблюдением социальной дистанции в общественных местах.