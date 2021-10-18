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Работу двух станций метро в Петербурге продлили 21 октября из-за проведения Лиги чемпионов

  /   Обновлено: 18 октября 2021 20:39
Общество
Работу двух станций метро в Петербурге продлили 21 октября из-за проведения Лиги чемпионов
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 18 октября. Станции петербургского метрополитена «Зенит» и «Крестовский остров» продлят свою работу 21 октября до часу ночи из-за футбольного матча.

Как отметили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга, изменение в расписание работы станций связано с проведением Лиги чемпионов, где команда сине-бело-голубых сыграет с итальянским клубом «Ювентус».

«Остальные станции Петербургского метрополитена будут работать на вход по своему обычному графику, а на выход пассажиров — до последнего поезда», — предупредили жителей.

Также, петербуржцам напомнили, что с начала октября станцию метро «Зенит» закрыли для входа, исключение — выходные и праздничные дни, когда работает вестибюль № 2. При этом оба вестибюля работают в момент проведения матчей.

Капитальный ремонт эскалатора стал причиной изменения режима работы вестибюля №1 станции «Площадь Ленина» петербургского метрополитена. Об этом сообщили на официальном сайте городской подземки.

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