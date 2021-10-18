Движение транспорта по Исаакиевской площади в Петербурге изменится до 25 ноября

Санкт-Петербург, 18 октября. Работы по ремонту тротуаров в Петербурге, которые стартовали 18 октября, продлятся больше месяца и ограничат движение транспорта по Исаакиевской площади, предупредили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, проезд будет затруднен от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко, от Исаакиевской площади до переулка Пирогова, и от Исаакиевской площади до Казанской улицы. До 25 ноября у автомобилистов могут возникнуть трудности при проезде от Почтамтского переулка до Большой Морской улицы.

«Ограничивается движение транспорта по площади Труда от Галерной улицы до набережной Адмиралтейского канала и по Галерной улице от площади Труда до дома 28 литера Б по Галерной улице», — добавили в ведомстве.

Кроме того, с 21 октября до 11 ноября из-за замены асфальта закроют проезд на участке от Приморского шоссе до Финского залива. А до 10 ноября дорожные работы будут продолжатся на Литейном проспекте.

Как стало известно ранее, 20 октября из-за футбольного матча ограничат движение на Крестовском острове. Петербургский «Зенит» проведет встречу с итальянским «Ювентусом» на стадионе «Газпром Арена».