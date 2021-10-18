Жители Курортного района остались без воды из-за неготовности Смольного к отопительному сезону

Санкт-Петербург, 18 октября. Авария в Курортном районе Петербурга, из-за которой местные жители несколько дней провели без воды, выявила неготовность городской администрации к отопительному сезону.

Прорыв водопровода на Левашовском шоссе оставил около 50 тыс. человек без тепла и водоснабжения на длительный период времени. При этом реконструкция тепломагистрали в Калининском районе началась только после коммунального происшествия в Курортном районе, которое фактически подтолкнуло Смольный к действиям по решению проблем с хозяйственными вопросами, сообщает Gazeta.SPb.

«Налицо полная бесхозяйственность администрации города. Пока жители ждут воды, губернатор после «честных» выборов третью неделю пребывает в отпуске. Но это еще цветочки, ягодки впереди. Проблемы начнутся, когда выпадет снег», — прокомментировал ситуацию социолог Максим Шугалей.

Эксперт также напомнил о данных губернатором Северной столицы Александром Бегловым обещаниях развивать и модернизировать городское хозяйство. Однако за трубами в городе не следят уже три года, как и не ставят в планы их ремонт, считает Шугалей.

В свою очередь, политолог Юрий Светов уверен, что произошедшее в Курортном районе является поводом спросить со Смольного, поскольку петербуржцы постоянно слышат о том, что подготовка к зиме идет. Но только зимний сезон еще не начался, а аварийная ситуация уже случилась.