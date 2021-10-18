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Депутат Заксобрания Панов предложил ввести в автобусах систему распознавания пассажиров в масках

  /   Обновлено: 18 октября 2021 19:24
Общество
Депутат Заксобрания Панов предложил ввести в автобусах систему распознавания пассажиров в масках
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 18 октября. Оборудовать городские автобусы системами распознавания лиц, чтобы те не пропускали пассажиров без масок, предложил депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов.

В рамках проекта «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым», который прошел в понедельник в студии медиацентра «Патриот», Панов сообщил, что в городских автобусах должна быть установлена система распознавания лиц. Благодаря ей в транспорт бы не допускали пассажиров без средств индивидуальной защиты. Он отметил, что на данный период времени граждане стали забывать об этой мере профилактики COVID-19.

«Самая важная система, которая должна быть, — это чтобы в транспорт входили люди, у которых на лице есть маска. Сейчас дисциплина сильно упала, но не нужно расслабляться», — добавил Панов.

Он отметил, что такая система должна работать по аналогии с FacePay. Однако горожанам необходимо объяснять, каким образом функционирует этот механизм. Если будут возникать какие-либо сомнения, то этого следует отказаться.

Как ранее сообщалось, систему Face Pay начали тестировать в московском метро. Она использует биометрические данные пассажиров для оплаты проезда.

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