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Петербургский Фонд друзей балтийской нерпы спас более 150 животных за 15 лет

  /   Обновлено: 18 октября 2021 19:03
Общество
Петербургский Фонд друзей балтийской нерпы спас более 150 животных за 15 лет
vk.com  /  Спасение тюленей 699-23-99

Санкт-Петербург, 18 октября. Руководитель петербургского Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская рассказала, что ежегодно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области находят отбившихся от сородичей нерпят.

По ее словам, за 15 лет в регионе помогли более 150 животным. Чтобы контролировать зверей, им вживляют специальные чипы. Передвижение нерпят можно отслеживать по передатчикам: либо через спутниковые, либо JSM. За все время такие устройства поставили только нескольким представителям вида из-за дороговизны процедуры.

«Мы за все это время трех животных смогли пометить, стоило это на троих полмиллиона рублей. Удовольствие это дорогое, вешать на всех выпускаемых — это были бы десятки, наверное, уже сотни миллионов. Поэтому всех мы этими передатчиками снабжать не можем», — отметила Андриевская в беседе с изданием «Невские Новости»

Чипы крепят только тем животным, у которых обнаружили какие-либо серьезные повреждения. Некоторые передатчики оплачивают спонсоры фонда, тем самым помогая сотрудникам следить за состоянием животных в воде.

Двух маленьких нерп выпустили на свободу в Ладожское озеро после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих Санкт-Петербурга.

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фонд спасение нерпа
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