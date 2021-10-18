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Двухэтажный автовокзал появится в Московском районе Петербурга

  /   Обновлено: 18 октября 2021 18:44
Общество
Двухэтажный автовокзал появится в Московском районе Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 18 октября. Власти Петербурга согласовали предоставление земельного участка для строительства двухэтажного автовокзала в Московском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям.

Новый автовокзал с 5 перронами прибытия и 12 перронами отправления появится на Витебском проспекте. В двухэтажном здании расположатся кассовый зал, зал ожидания, камера хранения, комната для отдыха водителей и ряд других помещений.

Суточная пропускаемость автовокзала будет составлять около 9,6 тыс. пассажиров. При этом потоки прибывающих и отправляющихся граждан планируется разделить, а для международных сообщений выделят отдельный вход с зоной досмотра, таможней и паспортной службой.

Наряду с этим власти Северной столицы намерены построить дополнительные вестибюли у станций метро «Балтийская» и «Василеостровская». Кроме того, в 2022 году начнется строительство пяти новых станций.

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