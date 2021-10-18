Юбилейная карта «Подорожник» появилась в кассах метро Петербурга

Санкт-Петербург, 18 октября. Организатор перевозок Санкт-Петербурга выпустил юбилейные проездные карты «Подорожник» с обновленным дизайном. Приобрести его можно в кассах на всех станциях метрополитена.

В этом году пластиковой карте «Подорожник», которой жители и гости Санкт-Петербурга оплачивают проезд в общественном транспорте, исполнилось 10 лет. Она выпущена в бело-зеленых тонах. Также карта имеет изображение божьей коровки на лицевой стороне.

Дизайнеры разместили на карте знаковые места города. Таким образом, на ней можно разглядеть Спас на Крови, Исаакиевский собор и шпиль Адмиралтейства.

В память о юбилее на карте разместили слоган «10 лет вместе с городом». Функциональные особенности и принцип работы «Подорожника» не изменились.

Как ранее сообщалось, в Петербурге могут ввести новый пересадочный тариф. Речь может идти о небольшой доплате к стоимости проезда по «Подорожнику».