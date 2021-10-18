Выезжающих на полосу общественного транспорта водителей начнут наказывать в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 октября. Меры борьбы с нарушающими правила дорожного движения водителями усилят в Санкт-Петербурге. Фиксировать нарушения начнут с 19 октября.

Видеофиксаторы установят в автобусах и троллейбусах, курсирующих по городу. О нововведении сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связи Северной столицы.

Новые средства фиксации способны будут распознавать разметку полосы и трамвайных путей на проезжей части. Устройства будут следить за выездом машин на территорию общественного транспорта. Это необходимо, чтобы автолюбители перестали задерживать прибытие автобусов и трамваев на остановку.

Суворовский проспект, который считается одной из наиболее загруженных магистралей Петербурга, планируют оснастить «умными» светофорами для комфортного передвижения пешеходов и обеспечения приоритета движения городского общественного транспорта.