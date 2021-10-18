Оздоровительный комплекс у «Лахта-центра» в Петербурге планируют открыть в 2022 году

Санкт-Петербург, 18 октября. Комплекс для оздоровления с релакс-зоной может появиться в Санкт-Петербурге возле общественного пространства «Лахта-центр» уже в 2022 году.

Внутри комплекса планируют разместить шесть бассейнов с минерализованной водой, 10 видов саун, SPA-центр и гастрономический бар. Об этом ТАСС рассказал инвестор, основатель гостиничной сети Green Flow Александр Тертычный.

По его словам, строительство комплекса площадью 3,2 тысячи квадратных метров уже идет. Весь проект оценивается инвесторами в 450 млн рублей с учетом покупки здания. Отмечается, что входной билет в пространство для отдыха будет стоить от 1 500 до 1 800 рублей за человека. При этом подобные объекты могут появиться и в других регионах, подчеркнул специалист.

Бывшее бомбоубежище рядом со сквером Цоя переоборудуют в детский бассейн в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Бассейн будет иметь пропускную способность до 450 человек в день. В здании также будут оборудованы спортивные залы.