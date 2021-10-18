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Ремонт эскалатора приведет к закрытию вестибюля №1 станции «Площадь Ленина» в Петербурге
Общество
Ремонт эскалатора приведет к закрытию вестибюля №1 станции «Площадь Ленина» в Петербурге
wikipedia.org  /  Florstein

Санкт-Петербург, 18 октября. Капитальный ремонт эскалатора стал причиной изменения режима работы вестибюля №1 станции «Площадь Ленина» петербургского метрополитена.

Так, с 18 октября по 31 декабря текущего года с понедельника по пятницу жители Северной столицы не смогут попасть в вестибюль. Об этом сообщили на официальном сайте городской подземки.

«С 18 октября по 31 декабря по рабочим дням с 08:00 до 09:00 часов вход в вестибюль закрыт, с 17:00 до 18:50 часов вход в вестибюль ограничен», — говорится в публикации.

Кроме того, 13 и 14 ноября вестибюль закроют для входа пассажиров, а сама станция будет открыта только на выход. Пассажиров призвали учитывать проведение ремонтных работ и заранее планировать маршрут поездок.

Постоянный ремонт станций метро Петербурга и регулярные переносы строительства новых станций уже стали своеобразной традицией Смольного, заметил ученый-социолог Максим Шугалей. По его мнению, в настоящее время город находится на стыке двух метростроительных эпох.

В то же время в московском метрополитене начала работу новая система, получившая название Face Pay. Она позволяет пассажирам оплачивать проезд по скану лица, пишет «Ридус».

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петербург метро площадь ленина
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