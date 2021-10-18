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Дождь и похолодание до +7 градусов ожидается в Петербурге 18 октября
Общество
Дождь и похолодание до +7 градусов ожидается в Петербурге 18 октября
pexels.com  /  Kaique Rocha

Санкт-Петербург, 18 октября. Облачная погода и небольшие осадки в виде дождя ожидаются в Северной столице в понедельник, предупредили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Столбики уличных термометров покажут от +5 до +7 градусов, в Ленинградской области — от +3 до +8 градусов. При этом в регион продолжат поступать все более холодные воздушные массы из-за циклона, пишет spbdnevnik.ru.

Северо-западный ветер подует со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Россиян ранее предупредили о нестабильной погоде предстоящей зимой. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ожидаются регулярные оттепели и резкие спады температуры.

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