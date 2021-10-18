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Пожар унес жизни трех человек в Кронштадтском районе Петербурга
Общество
Пожар унес жизни трех человек в Кронштадтском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Санкт-Петербург, 18 октября. Ночью в Кронштадтском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели справились с огнем, в тушении были задействованы 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

В двухкомнатной квартире дома по улице Пролетарской сгорела комната площадью 15 квадратных метров. Об этом информировало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило в 03:28, на место выехали спасатели. Уже в 04:16 пожар был ликвидирован

Жертвами пожара стали три человека. Причины произошедшего еще уточняются.

Столько же жизней унес очередной пожар в Нижегородской области. Трое несовершеннолетних жителей сгорели в частном доме в поселке Вознесенское, хозяйка дома уцелела, но в доме остались ее дети. Погибшим было 1,5 года, четыре и шесть лет.

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