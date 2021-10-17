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Информация о мужчине с гранатой в общежитии Петербурга не подтвердилась

  /   Обновлено: 17 октября 2021 22:00
Происшествия
Информация о мужчине с гранатой в общежитии Петербурга не подтвердилась
78.mvd.ru  /  пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Санкт-Петербург, 17 октября. Пьяный мужчина дал правоохранителям ложную информацию о находящемся в петербургском общежитии неизвестном с гранатой, потому что соседи по коммунальной квартире не пускали его домой.

Полицейские приехали по вызову, после чего забрали недобросовестного информатора в отдел, где он и останется ночевать, рассказал начальник Управления информации и общественных связей, полковник внутренней службы Вячеслав Степченко по данным Федерального агентства новостей. Кроме того, оказалось, что общежитие не студенческое, как говорилось изначально, а обычное.

Ранее полицейские получили тревожную информацию от очевидцев. В студенческое общежитие на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге попал мужчина с гранатой. Правоохранители оперативно выехали на место для проверки.

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граната мужчина общежитие
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