Митрополит Варсонофий освятил Троицкий храм на Октябрьской набережной в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 октября. Храм Святой Троицы на Октябрьской набережной освятили после масштабной реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской Епархии РПЦ.

Вокруг храма провели крестный ход с частицами мощей священномученика Владимира Четверина. После чего их положили в основание престола. Освящение провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Стоит отметить, что Троицкий храм в деревянном облике начали строить в 1714 году по указу Петра I, лишь спустя 117 лет его освятили. Каменную версию здания воздвигли в 1862 году, а в начале XXI века церковь передали епархии.

Ранее храм в честь Георгия Победоносца освятили в Зеленогорске. Церемония состоялась в день памяти святого мученика. Чин освящения провел митрополит Варсонофий. Отмечается, что новый храм построен в микрорайоне Красавица рядом с Большим Симагинским озером.