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Движение на Крестовском острове в Петербурге ограничат 20 октября из-за футбольного матча
Общество
Движение на Крестовском острове в Петербурге ограничат 20 октября из-за футбольного матча
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Санкт-Петербург, 17 октября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет встречу с итальянским «Ювентусом» на стадионе «Газпром Арена». В связи с этим 20 октября будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах Крестовского острова.

Согласно сообщению городского комитета по транспорту, в грядущую среду перекроют улицу Савиной и Большой Петровский мост в направлении к Крестовскому острову. Кроме того, будет ограничено движение по набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге. Также в этот день автолюбители не смогут проехать по Южной Дороге к Теннисной аллее и Северной дороге к Велосипедной аллее.

Ограничения из-за футбольного матча в Северной столице будут действовать с 00:00 20 октября. Передвижение по вышеуказанным направлением станет доступно по окончанию суток.

Как ранее сообщалось, в Петербурге полностью закрыли Биржевой мост для движения транспорта и пешеходов. Переправа станет доступна в ноябре 2022 года.

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