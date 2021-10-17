Акция петербургских активистов проиллюстрировала «типичное поведение сотрудников Смольного»

Санкт-Петербург, 17 октября. Жители города устроили забавное представление в Муринском парке. При помощи акции с купюрами они продемонстрировали «типичное поведение сотрудников Смольного».

Ситуация вокруг Муринского парка разворачивается уже не один год. Жители города пытаются отменить строительство спортивного комплекса на территории зеленой зоны. Обитателям Петербурга удалось выиграть суды, однако установленный застройщиком забор по-прежнему располагается на своем месте. Об этом сообщают «Невские Новости».

Один из защитников объекта продемонстрировал «привычное поведение петербургских чиновников», которые поддерживают снос ограждения. Активист изобразил «представителя власти», который становится терпим к забору в тот момент, когда денежные купюры крупного номинала застилают ему глаза и перемещаются в карманы.

«Чиновники и застройщик ООО "Анна Нова" и не думают освобождать наш парк от планов по застройке пляжным спорткомплексом "Нова Арена". Больше трех лет жители борются за парк, а он все еще под угрозой вырубки и уничтожения», — пояснили защитники зеленой зоны.

Муринский парк огражден до сих пор несмотря на победу петербуржцев в суде.

Ранее градоначальник отказался от личного присутствия на заседании городского правительства, где принимался законопроект «О бюджете Санкт‑Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». В это время Беглов находился в очередном отпуске и смог присоединиться к встрече через некоторое время из-за неполадок со связью.