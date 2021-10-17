Вход в Екатерининский парк в Царском Селе станет бесплатным до весны 2022 года

Санкт-Петербург, 17 октября. Жители и гости Санкт-Петербурга смогут бесплатно посетить Екатерининский парк в Царском Селе с 25 октября, сообщается в группе ГМЗ «Царское Село» в соцсети «ВКонтакте».

Бесплатное посещение парка будет действовать вплоть до мая 2022 года. Однако прогуляться по территории можно лишь в определенное время.

«В этот период, до мая, он открыт для посещения с 7:00 до 21:00», — объяснили в публикации.

Также можно без оплаты посетить Александровский и Баболовский парки. Они открыты для горожан в течение года.

Все скульптуры и изваяния, украшающие фонтанные комплексы, на зиму скрывают деревянными ящиками. Таким образом, фигуры сохраняются от разрушающих воздействий холодов и снега.

Как ранее сообщалось, в Южно-Приморском парке Санкт-Петербурга модернизируют системы освещения к 2023 году. За два года планируется установка 399 светодиодных светильников и 18 прожекторов.