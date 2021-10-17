Небольшие дожди и мокрый снег ожидаются в Ленобласти 18 октября

Санкт-Петербург, 17 октября. Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области в воскресенье. В последний день недели в регионе пройдут небольшие дожди, сопровождающиеся мокрым снегом. Такой прогноз сделали специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным синоптиков, прогнозируется облачность с прояснениями. При этом местами возможны кратковременные умеренные дожди. В отдельных районах Ленобласти может выпасть мокрый снег.

Ветер ночью подует юго-западный, западный. Днем — западный, северо-западный, его порывы могут усиливаться до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в ночной период снизится до 0...+5 градусов, днем потеплеет до +2...+7 градусов. Атмосферное давление немного вырастет.

Жителям Москвы тем временем пообещали небольшое потепление на следующей неделе. Уличные термометры окажутся в пределах +13 градусов. Однако этот всплеск тепла будет последним в столице.